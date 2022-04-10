Графік роботи метро у Києві станом на 10 квітня: які станції працюють

Графік роботи метро у Києві станом на 10 квітня: які станції працюють

Середній інтервал по гілках складає орієнтовно одну годину.

У Києві, станом на 10 квітня, столичний метрополітен працює в режимі перевезень.

Як повідомляє пресслужба Київського метрополітену, червоною гілкою поїзди курсують від станції "Академмістечко"-"Театральна", синя гілка – "Героїв Дніпра"-"Теремки", зелена гілка – "Сирець"- "Червоний хутір".

Пересадки здійснюються на станціях – "Золоті ворота" - "Театральна" та "Площа Льва Толстого" - Палац спорту. Зупинки не здійснюються на станціях "Майдан Незалежності" та "Кловська".

Метрополітен працює в режимі перевезень. Рух поїздів по:

Червоній лінії ст.«Академмістечко»-«Театральна»

Синій лінії ст. «Героїв Дніпра»-«Теремки»

Зеленій лінії ст. «Сирець»- «Червоний хутір».

Без зупинки: «Майдан Незалежності»,

«Кловська» pic.twitter.com/V19sE2xI5A — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) April 10, 2022

Середній інтервал руху по гілках складає орієнтовно одну годину.

У метрополітені також зазначають, що для перевезень пасажирів метро працює від 7:30 до 19:00. Цілодобово підземні станції приймають людей як укриття.

"Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: