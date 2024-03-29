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Град і негода вирує у Києві: місцеві показали фото і відео

Град і негода вирує у Києві: місцеві показали фото і відео

Погода в Києві 29 березня / Фото: ТСН.ua

Потужна гроза з градом накрила Київ та область, рятувальники закликають до обережності.

У частині Києва та Київській області ввечері 29 березня вирує потужна гроза, яка супроводжується сильним градом.

Відповідні фото викладають місцеві у соцмережах.

У зв'язку з погіршенням погодних умов Український гідрометеорологічний центр оголосив перший рівень небезпеки.

Потужний град засипає всю Київську область: відео

Потужний град засипає всю Київську область: відео

За повідомленням КМВА, напоготові 91 одиниця спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації.

"При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419. При падінні дерев чи гілок необхідно викликати рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС)", - кажуть в КМВА.

Нагадаємо, у Карпатах 29 березня зафіксували також потужний шторм. Людей наполегливо закликали не ходити в гори.

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