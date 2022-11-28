"Готуємося до різних сценаріїв": Кличко розповів, чи є у Києва план на випадок затяжного блекауту

Мер Києва Володимир Кличко заявив, що мета Росії - зробити все можливе, щоб це була наша остання зима та розповів, чи є у міста план на випадок затяжного блекауту.

Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Так, за словами Кличка, Київ готується до різних сценаріїв.

"Зараз багато спекуляцій на тему, наскільки можливий варіант – як хтось це називає – евакуації. Скажу вам: було б великою помилкою, якби ми не готувалися до різних сценаріїв. Якщо рік тому хтось у цей же час у грудні почав би розказувати, що буде відбуватись у майбутньому – про вбивства людей, про війну, про зґвалтування, про геноцид – його б не назвали здоровою людиною. Але на сьогодні, на жаль, це страшна, сувора реальність. Ми не хочемо нікого тримати в теплій ванні, але й лякати не хочемо. Ми дорослі люди і говоримо про ті речі, які можливі. Ми робимо все для того, щоб цього не відбулося – повного блекауту, повного відключення. Проте готуємося до різних сценаріїв", - заявив столичний міській голова.

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Кличко також наголосив, що влада Києва робить усе, щоб "кожна людина в місті зрозуміла, що ми про неї турбуємось і жодну людину в біді не залишимо".

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила найбільш масований ракетний обстріл Києва від кінця лютого. Після чого столиця майже на дві доби опинилася у повному блекауті, не було також води, опалення та зв'язку. Станом на 28 листопада ситуація покращилася. До будинків Києва повернули воду та опалення, а електропостачання також є, але діють аварійні відключення.

Водночас влада прогнозує, що цього тижня окупанти готують нові ракетні обстріли, які можуть знову занурити столицю та майже всю Україну у блекаут на декілька днів.

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