"Готував" обстріл ТЕЦ Києва під час опалювального сезону: СБУ затримала агента РФ (відео)

Контррозвідка Служби безпеки провела на Київщині багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу зс РФ (відомого як ГРУ).

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився директор департаменту однієї із столичних страхових компаній, якого російська воєнна розвідка дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора.

Прикриваючись веденням страхового бізнесу, посадовець ініціював особисті зустрічі з керівниками київських енергогенеруючих підприємств під приводом укладення договорів страхування. Але насправді він використовував цю "тему" як привід, щоб дізнатися від співрозмовників максимум інформації про факти та наслідки російських "прильотів" по українських об’єктах критичної інфраструктури.

Насамперед агента РФ цікавили відомості про масштаби пошкоджень і актуальний технічний стан атакованих агресором електростанцій у Києві.

Усі отримані розвіддані ворожий агент передавав через месенджер своєму московському куратору – кадровому співробітнику російського ГРУ.

Розвідувальна інформація була потрібна для підготовки і коригування повторних повітряних ударів по енергопідприємствах столиці на період опалювального сезону.

Співробітники СБУ затримали російського агента за місцем його проживання в одному із селищ Київської області.

Під час обшуку у затриманого було виявлено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі підозрюваний під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили місцевого мешканця, який у Telegram-каналі опублікував інформацію про місця дислокації ЗСУ. Через це у столиці загинули двоє людей, ще четверо отримали поранення.

Читайте також: