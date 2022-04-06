"Господи, зверши суд над вбивцями": митрополит Епіфаній у Бучі відслужив панахиду за закатованими українцями

Митрополит наголосив, що вбивці будуть покарані на цьому світі або після смерті.
Митрополит Православної церкви України Епіфаній приїхав до Бучі та відслужив панахиду за закатованими українцями.
Про це Епіфаній повідомив у соцмережах.
Митрополит наголосив, що він вражений звірствами російських військових. Він додав, що Бог покарає катів, які вбивали невинних людей.
"Осатанілі кати влаштували пекло на нашій землі. Рашисти наш мальовничий і донедавна затишний край перетворили на справжню випалену пустелю, де духовно мертві нелюди мордують мирних українців, незважаючи на те, діти це, вагітні жінки чи старші люди... Господи, Ти все бачиш – як праведний суддя зверши свій суд над немилосердними вбивцями, над беззаконними!", - наголосив Епіфаній.
Голова ПЦУ каже, що він відправив панахиду біля місцевого храму святого апостола Андрія Першозваного, де окупанти розстрілювали та ховали українців.
"Катам, які вбивали наших співгромадян знову нагадаю: за відібране життя, за пролиту кров, страждання і сльози кожен з них особисто дасть відповідь перед Богом і отримає обіцяне Господом покарання у геєні вогненній. А раніше за це – кожен, кого знайде людське правосуддя, отримає покарання і за законами цивілізованого світу", - наголосив митрополит Епіфаній.
Нагадаємо, після звільнення від російських окупантів у місті Буча та інших населених пунктах Київщини знаходять братські могили, у яких російські вбивці ховали мирних людей, яких розстрілювали лише через те, що вони були українцями. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова повідомила, що з Київщини уже вивезли 410 тіл українців, яких вбили окупанти.
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