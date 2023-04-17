Горять святі місця: на Київщині знову сталася пожежа на території церкви (фото)

Свято-Георгіївська церква також належить УПЦ МП.
У селі Селище Броварського району на Київщині загорілася господарча будівля на території місцевої церкви.
Пожежа сталася у ніч проти 17 квітня на вулиці Добровольській.
Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.
На місце події прибули рятувальники з Баришівки, Березані та Борисполя.
Більше години знадобилося вогнеборцям, щоб приборкати полум’я.
Причина займання наразі встановлюється.
Зазначимо, що Свято-Георгіївська церква належить Українській православній церкві Московського патріархату.
Нагадаємо, днями повідомлялося про загорання церкви Святої Мотрони у селі Гута Межигірська. Церква, що згоріла, належала УПЦ МП.
Перед цим у селищі Гребінки Білоцерківського району на Київщині сталася пожежа у Свято-Покровському храмі, що також належить УПЦ МП. Причина займання наразі встановлюється.
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