Горять святі місця: на Київщині знову сталася пожежа на території церкви (фото)

У селі Селище Броварського району на Київщині загорілася господарча будівля на території місцевої церкви.

Пожежа сталася у ніч проти 17 квітня на вулиці Добровольській.

Про це повідомляє управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

На місце події прибули рятувальники з Баришівки, Березані та Борисполя.

Більше години знадобилося вогнеборцям, щоб приборкати полум’я.

Причина займання наразі встановлюється.

Фото: ДСНС у Київській області

Зазначимо, що Свято-Георгіївська церква належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Нагадаємо, днями повідомлялося про загорання церкви Святої Мотрони у селі Гута Межигірська. Церква, що згоріла, належала УПЦ МП.

Перед цим у селищі Гребінки Білоцерківського району на Київщині сталася пожежа у Свято-Покровському храмі, що також належить УПЦ МП. Причина займання наразі встановлюється.

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