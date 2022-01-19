В Києві обстріляли редакцію видання "ГОРДОН": у поліції повідомили деталі

На думку Гордона, невідомі обстріляли офіс через його професійну діяльність.

Український журналіст та ведучий Дмитро Гордон записав відеозвернення, в якому заявив, що його видання "ГОРДОН" у Києві на вулиці Шекавицькій обстріляли.

Відповідне відео він опублікував 19 січня на своєму Ютуб-каналі.

За його словами, інцидент трапився сьогодні, 19 січня. Він розповів, що сліди від кулі на одному з вікон офісу помітили співробітники видання, які викликали поліцію для встановлення обставин. На думку Гордона, невідомі обстріляли офіс через його професійну діяльність.

Журналіст впевнений, що цей "злочин" буде розкрито, оскільки, як він запевняє, скрізь встановлені камери відеоспостережння. "Я цілком упевнений, що СБУ у співдружності з МВС дасть відповідь на запитання, хто стріляв по вікнах інтернет-видання "ГОРДОН", – сказав Гордон.

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У столичній поліції розповіли, що сьогодні, 19 січня, близько 17.00 години до Нацполіції Києва надійшло повідомлення про те, що пошкоджено вікно в офісі, розташованого на вулиці Щекавицькій. Слідчо-оперативна група, яка приїхала, на місці події встановила пошкодження зовнішнього скла подвійного склопакета. У поліції зазначають, пошкодження скла було не наскрізним.

"Наразі правоохоронці встановлюють свідків та очевидців, переглядають відео з камер спостереження. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження майна. Слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, дружина Дмитра Гордона замилувала фото, як він проводить час із донечками.

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