Гордон мало не побився у Києві: чоловік кинув у журналіста пакетом (відео)

Невідомий чоловік запустив у Гордона пакетом, а той намагався вдарити у відповідь.

Український журналіст Дмитро Гордон мало не побився з невідомим чоловіком у Києві поблизу свого офісу. Коли саме стався інцидент, поки що не відомо.

Про це свідчить відеозапис, який поширили низка Telegram-каналів.

Так, на опублікованих кадрах зафіксовано, як Гордон розмовляє із двома чоловіками і стоїть водночас у бійцівській позі. В якийсь момент один з чоловіків кидає у напрямку журналіста пакетом, а той намагається завдати удару у відповідь. Проте обох учасників сутички розборонив третій чоловік.

На цьому відео обривається, тож чим завершився конфлікт – наразі невідомо. Сам Гордон теж поки не коментував ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно Гордон потролив слова путінської пропагандистки Маргарити Симоньян, назвавши її "фахівцем по задній".

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