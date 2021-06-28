Головою об асфальт: у центрі Києва дівчата-підлітки влаштували жорстоку бійку

Відео сутички потрапило у Мережу.

У центрі Києва, на Контрактовій площі, дівчата-підлітки влаштували бійку.

Відео інциденту опублікувала спільнота "Київ Оперативний" в Telegram.

"Знову на Контрактовій якась "двіжуха" неформалів з'ясовує стосунки між собою. Постійні бійки, п'яні компанії і т. д. Схоже, що порядок у цьому місці може бути лише у наших снах", — йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як спочатку кілька дівчат почали штовхатися. Згодом дві дівчини починають битися. Впавши на землю, одна бере за волосся іншу і б’є об асфальт. Хлопець, що стояв поруч, хотів їх заспокоїти, проте отримав стусанів від третьої дівчини, яка вимагала "не втручатися".

Увага! Відео містить ненормативну лексику та сцени насильства 18+.

Нагадаємо, що у Києві неповнолітній водій на Mercedes протаранив три автівки.

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