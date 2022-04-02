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Головний напрямок бойових дій – Київська область: Арестович розповів про успіхи ЗСУ

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Головний напрямок бойових дій – Київська область: Арестович розповів про успіхи ЗСУ

Українські війська звільнили понад 30 населених пунктів області.

Радник голови Офісу президента Олескій Арестович повідомив, що головним напрямком бойових дій в Україні за попередню добу була Київська область.

Про це він сказав у відеозверненні 2 квітня.

"Протягом доби головні напрямки дій були – Київщина, де з північного заходу і північного сходу наші війська вибивали противника від державного кордону. Вибивали вдало, звільнили понад 30 населених пунктів. Є героїчні епізоди дій наших військ", – розповів радник голови ОП.

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 2 квітня

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 2 квітня

Нагадаємо, 2 квітня британська розвідка повідомила, що ЗСУ продовжують наступ на окупантів у Київській області і захопили ключовий плацдарм під Харковом.

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