Головним бомбосховищем у Києві на випадок наступу Росії буде метрополітен - Кличко

Головним бомбосховищем у Києві на випадок наступу Росії буде метрополітен - Кличко

За словами мера столиці, на випадок надзвичайної ситуації, у Києві є сирени, які будуть сповіщати про загрозу.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на випадок вторгнення Росії, ключовим бомбосховищем у Києві буде Київський метрополітен.

Про це пише "Радіо Свобода".

"У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу "Ч", буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу", — сказав Кличко.

За його словами, на випадок надзвичайної ситуації, у столиці є сирени, які будуть сповіщати про загрозу. Мер каже, що тоді, ймовірно, буде необхідною робота всіх засобів комунікації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії.

Водночас, Кличко сподівається, що такі захисні заходи не знадобляться, і що вторгнення все таки не відбудеться.

Нагадаємо, 25 січня мер столиці Віталій Кличко провів зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін щодо загрози російської агресії та територіальної оборони столиці.

Читайте також: