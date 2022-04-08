Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виїхала до Києва

Голова Єврокомісії виїхала на поїзді до столиці.
Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в ніч на п'ятницю, 8 квітня, виїхала з польського Пшемисля поїздом, аби прибути до Києва та зустрітись із президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Як уточнило агентство dpa, фон дер Ляєн прибуде до Києва у складі делегації за участю верховного представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Гегера та європарламентарів.
Зазначається, що Урсула фон дер Ляєн – перший високопоставлений європейський політик, який від моменту різанини у Бучі на Київщині відвідує столицю.
Нагадаємо, 3 квітня очільник МЗС Греції Нікос Дендіас прибув до Одеси, де зустрівся з мером Геннадієм Трухановим.
Папа Римський Франциск заявив, що обмірковує пропозицію відвідати Україну. Водночас Франциск зізнався, що наразі триває робота над організацією його зустрічі з очільником РПЦ патріархом Кирилом.
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