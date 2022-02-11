Голова делегації ЄС в Україні терміново покинув Київ

Пітер Стано підкреслив, що це не евакуація.

Голова делегації Європейського союзу в Україні Матті Маасікас терміново покинув Київ. Він зі своїми підлеглими повертається до Брюсселя, де буде працювати у дистанційному режимі.

Про це повідомляють джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС.

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Цю інформацію підтвердив представник Європейської служби зовнішньополітичних зв'язків Пітер Стано. Він розповів, що делегація ЄС разом з головою покинули Київ сьогодні ввечері, 11 лютого. Пітер Стано підкреслив, що це не евакуація. Водночас ситуацію продовжують оцінювати в міру її розвитку.

Нагадаємо, раніше 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України в будь-який час, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

Своєю чергою президент США Джо Байден закликав американців негайно залишити Україну. Він додав, що американських військових не посилатимуть в зону ймовірного конфлікту.

Згодом радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі у п'ятницю, 11 лютого заявив, щоб амеркианці покинули Україну у найближчі 48 годин. Також він додав, що США продовжує скорочувати кількість своїх співробітників у посольстві в Києві.

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