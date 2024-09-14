Голлівудський актор Майкл Дуглас розповів про те, що його здивувало у Києві

Напередодні американський актор Майкл Дуглас приїхав до Києва. Він не очікував, що місто виглядає так під час війни.

Про це сказав голлівудський актор та продюсер Майкл Дуглас в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.

"Я подумав: якщо, то про мене подбають і я в надійних руках. Сюди приїхали перші леді з багатьох країн. Ми з сином почувалися в безпеці. Хоча я не знав, чого чекати, і не думав, яке Київ дивовижне місто", – поділився враженнями Дуглас.

Кінопродюсер зізнався, що уявляв його, можливо, як східний Берлін після повалення стіни. А тут таке вражаюче європейське місто.

"Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає", – зазначив Дуглас.

За словами продюсера, він був у коледжі, коли сталася війна з В'єтнамом, яка дуже розділила країну. А зараз він опинився у країні, яка є дуже об'єднаною, попри те, що війна триває так довго.

"Я знаю, що зявилася втома. Але ви повинні розуміти, що це чудове нагадування Америці, яка плекає свою демократію 278 років і має свої проблеми. Але ж наскільки вона важлива! Демократія вимагає багато зусиль від усіх", – говорить Дуглас.

Актор наголосив, що очікував побачити Київ більш зруйнованим. Але те, що його справді вразило, це розбита дитяча лікарня "Охматдит". Дугласа розлютило розуміння, що керована ракета зайшла у повітряний простір, маневрувала і влучила прямісінько в ціль.

"Прицільний удар. Важко уявити, яким має бути громадянське суспільство, яке дозволяє бомбити дитячу лікарню, навіть в умовах війни", – емоційно висловився Майк Дуглас.

Він додав, що в Америці ще більше зрозуміли рівень жорстокості ворога, з яким борються українці.

Раніше Дуглас висловився про те, що Сполучені Штати як лідери НАТО повинні виявляти більше практичності та агресивності у постачанні зброї Україні та дозволах на її застосування.

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