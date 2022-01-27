Годину вмовляли злізти: у Києві жінка намагалась стрибнути із 3-річною дитиною з 12 поверху (відео)

Жінці загрожує довічне позбавлення волі.

У Києві 32-річна жінка зачинилась на балконі та погрожувала стрибнути з 3-річною дитиною з 12 поверху. Понад годину поліцейські вели з нею перемовини.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

До поліції ввечері 26 січня звернулася мати жінки і розповіла, що донька з онуком погрожує скоїти самогубство. На місце негайно приїхали усі профільні служби.

Від моменту надходження виклику поліцейский телефоном розмовляв з жінкою, відволікав її різними питаннями, аби у цей час рятувальники встигли спуститись з квартири поверхом вище.

Коли працівники ДСНС спустились з 13 поверху, то рятувальники, які були біля квартири, одразу зламали двері і поліція змогла потрапити до оселі.

"Далі ми виявили жінку на балконі та миттєво затягли її всередину, а 3-річного хлопчика заспокоїли, оскільки дитина була налякана діями матері. На даний час життю Максимка нічого не загрожує, його оглянули медпрацівники та передали бабусі", - повідомили в поліції.

Маму хлопчика, уродженку Кропивницького, затримали. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - замах на умисне вбивство малолітньої дитини. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві з квартири, заваленої мотлохом до стелі, врятували маленьких дітей.

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