Годинами вмирав на вулиці, а у палаті - зв'язали: в Києві лікарів звинувачують у смерті 31-річного воїна ЗСУ

В Києві в одній із лікарень Солом’янського району загадково помер 31-річний військовий. У поліції підозрюють умисне вбивство та халатність. Знайомі воїна опублікували шокувальні подробиці, вони стверджують, що військового спочатку жорстоко побили, а потім не надали допомоги.

Про це подруга загиблого військовослужбовця Аліна Іцелєва повідомила в Instagram.

Що відомо про загиблого воїна

Аліна Іцелєва розповіла, що покійного звали Вадим на позивний "Фізрук", він був бійцем 95-ї ОДШБр.

"Вадим від початку повномасштабного вторгнення служив добровольцем. Він був розвідником, ветераном і висококласним фахівцем із розвід-БпЛА. Але смерть застала його зовсім не на фронті, а в нашій столиці – в Києві", – написала Аліна.

Вадим "Фізрук" на фронті / Фото: Аліна Іцелєва

Друзі звинувачують медиків у смерті військового

Аліна Іцелєва звинувачує медиків київської лікарні у смерті військового. Вона зазначає, що побитий Вадим чотири години лежав на вулиці та помирав. Лікарі відреагували лише тоді, коли його побратим викликав швидку з іншої лікарні.

"Чотири години він лежав і вмирав на вулиці, і ніхто нічого не зробив, щоб йому допомогти! Його побратим, безуспішно закликаючи працівників лікарні виконати свій обов'язок, був змушений викликати карету швидкої допомоги, яка їхала з іншого медзакладу", – написала вона.

Вона зазначає, що військовому не надавали допомогу, а прив'язали до ліжка та кинули помирати. Аліна також опублікувала фото й відео Вадима, на яких видно рани на тілі.

Обережно, фото 18+

Друзі публікують фото, як медики прив'язали до ліжка пораненого військового / Фото: Аліна Іцелєва

Що каже поліція

Поліція міста Києва повідомила, що за фактом смерті військового було відкрито два провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – умисне вбивство та ч. 1 ст. 140 ККУ – неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Також правоохоронці призначили експертизу, щоб встановити причини смерті.

"Провівши першочергові слідчі дії, правоохоронці опитали персонал лікарні, охоронців, вилучили відео з камер зовнішнього спостереження, а також із нагрудних бодикамер працівників муніципальної охорони. Також криміналісти ретельно оглянули бомбосховище, до якого ввечері заходив військовий", – зазначили в поліції.

Також поліцейські стверджують, що військового забрали з вулиці, доправили до палати, а згодом перевели до реанімації, проте медики не змогли його врятувати.

Нагадаємо, в селі Шрамківка Черкаської області 21-річний хлопець побив військового на милицях. Він звинувачував пораненого захисника України в тому, що, "мовляв, триває війна".

Читайте також: