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"Гейзери та озера": у Києві на проспектах Нарбута та Броварському сталися аварії на водопроводі (фото, відео)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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"Гейзери та озера": у Києві на проспектах Нарбута та Броварському сталися аварії на водопроводі (фото, відео)

Фото: www.youtube.com/Телеканал Київ

Значно знизився тиск води у двох районах Києва - Дарницькому та Деснянському.

У Києві на проспекті Георгія Нарбута (Визволителів), 1 сталася аварія на водопровідній мережі.

Рух транспорту проспектом ускладнений. Водям варто врахувати це, плануючи маршрут.

Як повідомили у КМДА, у будівлях Дарницького та частково Деснянського районів можливе зниження тиску водопостачання.

Фахівці "Київводоканалу" вже працюють на місці, стабілізують тиск на мережі.

На Броварському проспекті біля заправки "Сокар" теж утворилися "гейзери та озера". Там, ймовірно, прорвало труби.

У бік "Лівобережної" неможливо проїхати через потоп, пишуть очевидці у Мережі.

"Значно знизився тиск води у двох районах Києва", - розповіли ТСН.ua у "Київводоканалі."

Нагадаємо, у Києві на Хрещатику виникла пожежа на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

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