Гейзер посеред дороги: у Києві стався прорив труби (відео)

Вода била фонтаном на декілька метрів вверх.

У Києві на вулиці Електриків прорвало трубу посеред дороги.

Вода била фонтаном уверх на декілька метрів.

Про це повідомив "Київ Оперативний" та оприлюднив відповідне відео.

"Ще один новий комунальний гейзер утворився на вулиці Електриків. Хто бажає помити авто - покваптеся", - йдеться у дописі під відео.

Зазначається, що за цей рік це вже не перший випадок. До цього труби проривало біля столичного Ocean Plaza, Контрактової площі, бібліотеки Вернадського та на вулиці Пушкінській.

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