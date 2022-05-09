Генеральна секретарка Ради Європи відвідала Бородянку та Ірпінь (фото)

9 травня під час робочого візиту в Україну Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич побувала на Київщині та відвідала Бородянку та Ірпінь.

У понеділок, 9 травня, Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич відвідала Бородянку та Ірпінь на Київщині.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олександр Павлюк.

Генеральній секретарці Ради Європи показали зруйновані житлові комплекси населених пунктів Київщини, та жахливі наслідки російських обстрілів мирних міст, як докази військових злочинів Росії.

"Про військові злочини країни агресора має знати кожен у світі. Сьогодні українці стоять форпостом у боротьбі за майбутнє всієї Європи та цивілізованого світу. І дуже важливо, що наші європейські партнери підтримують нас. Вдячний нашим поважним гостям, що відвідали Київщину саме 9 травня – День перемоги над нацизмом. Перемога буде за нами, а наші міста ми відбудуємо»", - підкреслив Павлюк.

Telegram: Олександр Павлюк

Telegram: Олександр Павлюк

Нагадаємо, Трюдо приїхав до знищеного окупантами Ірпеня та був шокований наслідками "руского міра".

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