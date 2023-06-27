Генерал Маломуж спрогнозував, чи можливий наступ "вагнерівців" на Київ

Жодної небезпеки з боку "вагнерівців" немає, тому що в Кремлі поставлене завдання: акуратно розформувати цей підрозділ.

Таку думку висловив керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках генерал армії Микола Маломуж в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Він прогнозує, що ті "вагнерівці", які не брали участі у путчі, підписуватимуть контракти з Міноборони, частина піде у відставку, їм забезпечать пенсії, дехто вирушить в Африку, а решта поїде в Білорусь разом із Пригожиним.



"Лукашенко не такий ідіот, щоб допустити до Білорусі "вагнерівців" у великій кількості – кілька десятків тисяч. Тому що це бойова структура, це фактично контроль Білорусі. Тому зайде обмежений контингент, який контролюватиметься російськими та білоруськими спецслужбами", - розповідає генерал.

Також на його думку, ймовірним розвитком подій є те, що Пригожина приберуть, незважаючи на гарантії безпеки, тому що Путін вважає його зрадником.

"Думаю, Путін з ним розрахується, оскільки не терпить зради найближчого оточення. Тому похід "Вагнер" на Київ – це абсурдно та нереально. З одного боку, тому що він створює загрозу для Росії, з іншого боку, він не є вигідним для Білорусі. І, нарешті, як заявив генерал Наєв, ми готові зустріти будь-які ворожі підрозділи, а тим більше "вагнерівців", які вже продемонстрували слабкість біля Бахмута", - запевняє генерал.

Попри це, наступ з боку Білорусі залишається на порядку денному.

В Інституті вивчення війни кажуть, що президент Росії Володимир Путін поки що не звільнятиме міністра оборони Сергія Шойгу, щоб це не мало вигляд, начебто він виконує вимогу власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Додамо, що очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин уперше прокоментував результат своєї спроби державного перевороту в Російській Федерації.

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