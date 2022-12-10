Гендиректор Yasno потішив киян позитивною динамікою щодо відключень світла

Керівник енергетичної компанії повідомив, зокрема, що середній час відсутності електропостачання скоротився більш, ніж на дві години.

У Києві максимальний період відсутності світла становить 10 годин та 8 хвилин. Це вдвічі менше, ніж було два тижні тому, одразу після масових ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі держави-агресорки.

Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко у Twitter.

“Дам вам трохи статистики по Києву. За 25.11 та 08.12”, - написав він.

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Отож, за його інформацією, станом на 8 грудня в середньому у жителів столиці немає електропостачання 3 години 30 хвилин. Раніше цей період становив 5 годин і 32 хвилини.

Максимальний час відключень зменшився в два рази. Раніше доходило до 20 годин 39 хвилин без електрики, а тепер - 10 годин і 8 хвилин.

Також скоротилася кількість будинків, у яких немає світла понад 10 годин: раніше таких було 667, тепер - 87.

Середній час відключень протягом доби - 9 годин 29 хвилин, раніше доходило до 11 годин 12 хвилин.

Нагадаємо, Від п’ятниці, 9 грудня, компанія ДТЕК "Київські електромережі" запровадила оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням поточної складної ситуації в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

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