Гендиректор Yasno анонсував гарні новині щодо ситуації зі світлом сьогодні

За інформацією Коваленка, тривалих відключень світла у Києві сьогодні не передбачено.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко зазначив, що у неділю, 25 грудня, споживачі у столиці будуть зі світлом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ви повинні бути сьогодні з електрикою! Можливо, не весь час, але достатньо для цього шаленого часу. Щасливого Різдва", - йдеться у дописі.

Хоча ще зранку компанія ДТЕК повідомила, що 25 грудня у Києві та області знову будуть діяти аварійні відключення електроенергії.

Відключення світла у Києві

Гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що вдалося перерозподілити навантаження в енергосистемі, тож тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають приблизно в таких умовах, як і решта столиці.

Начальник КМВА Сергій Попко також повідомляв, що внаслідок постійних обстрілів армії РФ критичної інфраструктури ситуація з енергопостачанням залишається важкою, саме тому графіки відключень світла все ще не діють.

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