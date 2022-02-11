На цих землях фірма планувала здійснити масштабне комерційне будівництво.

Гектари земель біля Музею в Пирогові, де планувалось масштабне будівництво, повернуто громаді Києва.

Площа землі - 24,5 га.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як повідомлялось раніше, 2017 року комерційна структура без будь-яких правових підстав та за відсутності волевиявлення власника землі – Київської міської ради – здійснила за собою реєстрацію права оренди на 24,5 га землі вартістю 368 млн гривень, що належать до охоронної зони Музею.

На вказаних землях фірма планувала здійснити масштабне комерційне будівництво.

Враховуючи те, що земельна ділянка належить до комунальної власності, а Київська міська рада рішення про передачу її в оренду не приймала, прокуратура міста звернулась до суду з позовом про скасування рішення про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки за приватною структурою та державної реєстрації цього права.

Судовий розгляд справи тривав майже два роки.

Погодившись з правовою позицією прокуратури, суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов у повному обсязі.

Нині рішення за позовом прокуратури реально виконано – право оренди товариства на вказані землі припинено та відповідні відомості внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Нагадаємо, у червні 2020 року Господарський суд Києва заборонив будувати ЖК поблизу музею Пирогово.

Читайте також: