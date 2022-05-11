Газета The Washington Post відкриває офіс в Україні

The Washington Post створює нове бюро в Києві.

Американська щоденна газета The Washington Post відкриває бюро в Україні. Новий підрозділ, офіс якого буде знаходитися в Києві, очолить Ізабель Хуршудян.

Про це йдеться на сайті The Washington Post.

Головним кореспондентом українського бюро став Макс Берак.

"Багато місяців газета «Пост» присвячувала значні ресурси для висвітлення зростаючої напруженості на російському кордоні України і, в кінцевому рахунку, подальшого російського вторгнення" – сказав редактор закордонних справ Дуглас Джель. – Коли війна вступить у затяжну фазу, бюро дозволить нам вести інтенсивне інформування безпосередньо з місць подій і гарантувати, що ми продовжуватимемо забезпечувати відмінну і авторитетну журналістику, на яку розраховують читачі по всьому світу", - йдеться у повідомленні.

Колишня кореспондентка Московського бюро Хуршудян робить репортажі в Україні з січня, а Макс Берак, колишній глава бюро Найробі, працює в Україні вже два місяці.

Вони керуватимуть командою, що складається з українського репортера Девіда Штерна, а також кореспондентів, фотографів і відеожурналістів, що приїздитимуть на ротації.

Нагадаємо, польський Vogue присвятив квітневу обкладинку Україні.

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