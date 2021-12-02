"Гарний фітнес перед роботою: у Києві пасажири штовхали маршрутку (відео)

Інцидент трапився на вулиці Академіка Туполєва.

У Києві пасажири штовхали маршрутку, що зламалася.

Про це у четвер, 2 грудня, повідомляє паблік ДТП.kiev.ua.

"Найкращому транспорту у Києві бути. Хороший фітнес перед роботою", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як чотири чоловіки штовхають автобус.

Нагадаємо:

Раніше у Києві пасажири штовхали тролейбус і "в'їхали" у Nissan. Подія сталася на Севастопольській площі. Патрульні склали на водія тролейбуса протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Читайте також: