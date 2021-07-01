Рух великовагового транспорту на в’їзд до Києва обмежили у зв’язку зі спекою.

Фурам заборонили в'їжджати до Києва. Заборона діє з 14:00 1 липня.

Рух великовагового транспорту на в’їзд до Києва обмежили у зв’язку зі спекою.

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Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

"Сьогодні, 1 липня, з 14:00 обмежили в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тон, через перевищення денної температури повітря понад +28°С", - йдеться у повідомленні Патрульної поліції Київської області.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 20:00).

Нагадаємо, у Києві 1 липня оголосили перший рівень небезпечності

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