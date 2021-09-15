Фоторепортаж з відкриття українсько-американської виставки "За волю України"

Ця виставка є першим міждержавним заходом України та США в музейній сфері, це знаковий приклад культурної дипломатії в історії українсько-американських двосторонніх відносин. Адже вперше за 30 років Незалежності України та понад 100-літню історію української діаспори в музейній виставці в Україні беруть участь 5 провідних наукових, музейних та культурно-просвітницьких українських інституцій у США: Український Музей та Бібліотека у Стемфорді, Український Національний Музей у Чикаго, Українська Вільна Академія Наук у США, Український Музей у Нью-Йорку, Український Історичний та Освітній Центр і Музей імені Патріарха Мстислава у м. Сомерсет, які загалом передали на експозицію 181 раритет. Більшість з них експонується вперше.
У виставковому проєкті взяли участь також 15 українських музеїв та архівів. Вагомий внесок у його реалізацію зробили благодійники – Ігор Пушкін та компанія GEOS.
Виставка висвітлює історію однострою українського війська часів Першої світової війни та Визвольних змагань 1917–1921 років, зокрема Січового Стрілецтва, УНР, ЗУНР, правління гетьмана Павла Скоропадського, Директорії УНР.
Лише за два тижні виставку відвідало майже 10 тис. осіб, зокрема ветерани армії США українського походження, представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, керівники органів місцевого самоврядування України, науковці та музейні співробітники, молодь і студенти. За цей час проведено більше 30-ти екскурсій.
Виставка «За волю України!» триватиме до 31 травня 2022 року.