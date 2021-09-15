Фоторепортаж з відкриття українсько-американської виставки "За волю України"

Альбом уніформ Української Армії і Фльоти за добу визвольної боротьби (1917–1921). Художник Микола Битинський. 1937 р. Український Музей і Бібліотека у Стемфорді (США)

Ця виставка — знаковий приклад культурної дипломатії в історії українсько-американських двосторонніх відносин.

Виставка "За волю України", організаторами якої стали Фонд Богдана Губського "Україна — XXI століття" і Національний музей історії України у Другій світовій війні, відкрилася до 30-річчя Незалежності України в Києві.

Ця виставка є першим міждержавним заходом України та США в музейній сфері, це знаковий приклад культурної дипломатії в історії українсько-американських двосторонніх відносин. Адже вперше за 30 років Незалежності України та понад 100-літню історію української діаспори в музейній виставці в Україні беруть участь 5 провідних наукових, музейних та культурно-просвітницьких українських інституцій у США: Український Музей та Бібліотека у Стемфорді, Український Національний Музей у Чикаго, Українська Вільна Академія Наук у США, Український Музей у Нью-Йорку, Український Історичний та Освітній Центр і Музей імені Патріарха Мстислава у м. Сомерсет, які загалом передали на експозицію 181 раритет. Більшість з них експонується вперше.

У виставковому проєкті взяли участь також 15 українських музеїв та архівів. Вагомий внесок у його реалізацію зробили благодійники – Ігор Пушкін та компанія GEOS.

Виставка висвітлює історію однострою українського війська часів Першої світової війни та Визвольних змагань 1917–1921 років, зокрема Січового Стрілецтва, УНР, ЗУНР, правління гетьмана Павла Скоропадського, Директорії УНР.

Лише за два тижні виставку відвідало майже 10 тис. осіб, зокрема ветерани армії США українського походження, представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій, керівники органів місцевого самоврядування України, науковці та музейні співробітники, молодь і студенти. За цей час проведено більше 30-ти екскурсій.

Виставка «За волю України!» триватиме до 31 травня 2022 року.

Докладніше про виставку дивіться у фоторепортажі.

Відзнака Залізного Хреста Армії УНР «За Зимовий похід і бої» № 3 генерала Олександра Загродського. 1921 р. Український Національний Музей у Чикаго (США)

Бешмет, сорочка та пояс військовика Української Держави. 1918 р. Український Національний Музей у Чикаго (США)

Прапор військового формування Армії УНР. 1918–1920 рр. Чернівецький обласний краєзнавчий музей

Пояс та остроги старшини Володимира Кедровського. 1917–1919 рр. Український Музей у Нью-Йорку. У 1955–1963 рр. Володимир Кедровський очолював український відділ радіостанції «Голос Америки» у Вашингтоні.Дарунок Юрія Кедровського

Службовий реєстр генерал-хорунжого Миколи Удовиченка. 1923 р. Український Історичний та Освітній Центр. З постійної колекції Музею імені Патріарха Мстислава у м. Сомерсет (США)

Морський кашкет капітан-лейтенанта Святослава Шрамченка. 1918 р. Українська Вільна Академія Наук у США

Команда організаторів виставки у складі (зліва направо): Олександр Непрель, Український Музей у Нью-Йорку (США); Майкл Андрец, Український Історичний та Освітній Центр, Музей імені Патріарха Мстислава у Баунд-Бруку (штат Нью-Джерзі, США); Лідія Ткачук, Президентка Українського Національного Музею у Чикаго (США); Іван Ковальчук, Генеральний директор Національного музею історії України у Другій світовій війні; Богдан Губський, голова Фонду «Україна – ХХІ століття»; Любов Волинець, Головна кураторка Українського Музею і Бібліотеки у Стемфорді (штат Коннектикут, США), завідувачка колекції народного мистецтва Українського Музею у Нью-Йорку; Марія Климчак, кураторка Українського Національного Музею у Чикаго (США); Юрій Савчук, куратор виставки «За волю України!»

Зліва направо: Тетяна Стрельченко, директорка Американського дому у Києві, д-р Джесіка Зихович, очільниця Представництва Інституту міжнародної освіти в Україні та офісу Програми імені Фулбрайта

Етьєн де Понсен, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні

Бартош Ціхоцький, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні

Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України

Ігор Гордійчук, генерал-майор Збройних сил України, начальник Київського Військового ліцею ім. Івана Богуна. Герой України

Блаженніший Святослав, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви

Архієпископ Агапіт, архієрей Православної Церкви України, намісник Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, член Священного Синоду ПЦУ

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