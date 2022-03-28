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Фотографували позиції та агітували за РФ: у Києві затримали двох диверсантів (фото)

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Фотографували позиції та агітували за РФ: у Києві затримали двох диверсантів (фото)

Підозрюваних затримали та передали СБУ. 

У Києві затримали двох чоловіків, який підозрюють у роботі на ворога: вони фотографували українські позиції та агітували за "рускій мір". 

Про це повідомили у патрульній поліції Києва. 

Патрульні у Шевченківському районі помітили чоловіка, який фотографував позиції працівників поліції, тому не гаючи часу інспектори затримали його. Під час перевірки мобільного телефону, поліцейські виявили фото координат інших місць.

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Інший випадок трапився в одному із хостелів Подільського району де непроханий гість із РФ проводив агітації за "руській мір". Відповідних документів, які підтверджують законність перебування на території України він не мав.

© youtube.com/Патрульна поліція Києва
youtube.com/Патрульна поліція Києва

Підозрюваних затримали та передали СБУ. 

© Facebook / Патрульна поліція Києва
Facebook / Патрульна поліція Києва

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