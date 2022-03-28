Фотографували позиції та агітували за РФ: у Києві затримали двох диверсантів (фото)

Підозрюваних затримали та передали СБУ.
У Києві затримали двох чоловіків, який підозрюють у роботі на ворога: вони фотографували українські позиції та агітували за "рускій мір".
Про це повідомили у патрульній поліції Києва.
Патрульні у Шевченківському районі помітили чоловіка, який фотографував позиції працівників поліції, тому не гаючи часу інспектори затримали його. Під час перевірки мобільного телефону, поліцейські виявили фото координат інших місць.
Інший випадок трапився в одному із хостелів Подільського району де непроханий гість із РФ проводив агітації за "руській мір". Відповідних документів, які підтверджують законність перебування на території України він не мав.
Підозрюваних затримали та передали СБУ.
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