Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Фото, від яких стискається серце: опубліковані кадри, як люди під обстрілами тікали з Ірпеня

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фото, від яких стискається серце: опубліковані кадри, як люди під обстрілами тікали з Ірпеня

Фото з відкритих джерел

Ірпінь перебуває під постійними обстрілами російських військ.

Мирні люди 6 березня намагалися евакуюватися з міста Ірпінь Київської області, який постійно перебуває під ворожими обстрілами. Серед них були налякані маленькі діти, тварини та літні люди, яким допомагали українські військові.

Відповідні фото перебігу евакуації ширять користувачі соцмереж та ЗМІ.

Зауважимо, що на виїзді з Ірпеня російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися.

У мережі опубліковані щемливі фото, на яких зафіксовано, як ЗСУ допомагають евакуюватися немовлятам у візочках, як мирні люди з переляканими тваринами тікають з міста зруйнованим мостом, деяких літніх людей узагалі перевозять на тачанках, а дехто лежить на землі після ворожих обстрілів.

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація