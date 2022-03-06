Фото, від яких стискається серце: опубліковані кадри, як люди під обстрілами тікали з Ірпеня

Фото, від яких стискається серце: опубліковані кадри, як люди під обстрілами тікали з Ірпеня

Ірпінь перебуває під постійними обстрілами російських військ.

Мирні люди 6 березня намагалися евакуюватися з міста Ірпінь Київської області, який постійно перебуває під ворожими обстрілами. Серед них були налякані маленькі діти, тварини та літні люди, яким допомагали українські військові.

Відповідні фото перебігу евакуації ширять користувачі соцмереж та ЗМІ.

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Зауважимо, що на виїзді з Ірпеня російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися.

У мережі опубліковані щемливі фото, на яких зафіксовано, як ЗСУ допомагають евакуюватися немовлятам у візочках, як мирні люди з переляканими тваринами тікають з міста зруйнованим мостом, деяких літніх людей узагалі перевозять на тачанках, а дехто лежить на землі після ворожих обстрілів.