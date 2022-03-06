Фото, від яких стискається серце: опубліковані кадри, як люди під обстрілами тікали з Ірпеня

Ірпінь перебуває під постійними обстрілами російських військ.
Мирні люди 6 березня намагалися евакуюватися з міста Ірпінь Київської області, який постійно перебуває під ворожими обстрілами. Серед них були налякані маленькі діти, тварини та літні люди, яким допомагали українські військові.
Відповідні фото перебігу евакуації ширять користувачі соцмереж та ЗМІ.
Зауважимо, що на виїзді з Ірпеня російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися.
У мережі опубліковані щемливі фото, на яких зафіксовано, як ЗСУ допомагають евакуюватися немовлятам у візочках, як мирні люди з переляканими тваринами тікають з міста зруйнованим мостом, деяких літніх людей узагалі перевозять на тачанках, а дехто лежить на землі після ворожих обстрілів.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.