"Фортеця" Boho впала: розпочався демонтаж незаконної тераси скандального ресторану (фото)

Терасу було побудовано в незаконний спосіб.

У Києві триває демонтаж вуличної тераси Boho club — закладу, який працював у комендантську годину вже не перший місяць.

Про це повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач на своїй сторінці в Facebook.

Понад 4 тисячі користувачів соцмережі підтримали допис і близько двохсот залишили свої коментарі.

У Києві триває демонтаж вуличної тераси Boho club Фото: facebook/Mykhailo Tkach

Водночас дехто зауважив, що так званий літній майданчик Boho на вулиці Федорова у столиці демонтують через непотрібність протягом холодної пори року.

У Києві триває демонтаж вуличної тераси Boho club Фото: facebook/Mykhailo Tkach

Однак, як стало відомо, літній майданчик Boho виявився незаконним, тож власник пообіцяв знести його.

Тераса містить ознаки капітальної споруди. Міська влада видала припис власнику на демонтаж, повідомив директор департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов в коментарі "Економічній правді".

"Інспектор вніс припис власнику щодо демонтажу вказаної споруди. Власник, ФОП Ростислав Ручко, направив лист на КП щодо демонтажу вказаного обʼєкту власними силами до 15 жовтня 2023", – повідомив Буділов.

Нагадаємо, столичний заклад Boho club працював у комендантську годину декілька місяців, поки на це не звенув увагу громадськості журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

У поліції повідомили, що перевірили розважальний заклад і встановили порушення.

Відомо, що адміністратора закладу притягнуть до відповідальності. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення. Санкція статті передбачає від 6 800 до 13 600 гривень штрафу.

Тим часом в МВС обіцяють посилити покарання за "гулянки" під час комендантської години.

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