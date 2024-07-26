Формула успішного кіносценарію: киян кличуть на зустріч зі сценаристом "Мавки"

Киян запрошують поговорити про формулу успішного кіносценарію в межах кінолекторію від Київстар ТБ, який проходить на Поляні ВДНГ. Лекцію проведе відомий український сценарист та куратор сценарної програми Української Кіношколи Ярослав Войцешек

Наступного понеділка, 29 липня, о 19:00 в кінотеатрі просто неба на Поляні ВДНГ відбудеться кінолекторій від платформи кіно та телебачення Київстар ТБ і Української Кіношколи. Усіх охочих запрошують поговорити, як зробити успішний сценарій для кіно.

Лекцію проведе куратор сценарної програми Української Кіношколи Ярослав Войцешек — автор сценаріїв для низки популярних українських кінопродуктів: фільму про помсту окупантам «Конотопська відьма», 3D-анімаційного фентезійного фільму «Мавка. Лісова пісня», американсько-українського історичного екшену «Захар Беркут», пригодницького фільму-фентезі «Сторожова застава» та багатьох інших успішних українських стрічок. Вхід вільний.

Відвідувачі дізнаються, чому одні ідеї стають блокбастерами та користуються шаленою популярністю в глядачів, а інші проходять в кінопрокаті зовсім непоміченими. Ярослав Войцешек розповість, чому сценарій — це проста формула, в якій є сталі елементи, а також, чому попри всю простоту, так важко створити хорошу історію для кіно.

Подія буде цікава як тим, хто планує вивчати сценарну майстерність, так і тим, хто просто любить кіно та хоче знати більше про процес його створення. Після лекції на гостей чекає перегляд фільму в кінотеатрі просто неба на Поляні ВДНГ, партнером якого є Київстар ТБ. Вхід до кінотеатру вільний, а щоб зайняти місце для сидіння, можна просто придбати будь-що поруч у зоні фудкорту.

Кінотеатр оснащений генератором, тож відключення світла не стануть на заваді перегляду фільму. Попри те, що локація знаходиться просто неба, на Поляні ВДНГ є кілька критих зон. Там комфортно знаходитися як у сонячну, так і в дощову погоду, тож проведення кінолекторію не залежить від погодних умов.

Нагадаємо, нещодавно Київстар ТБ та Українська Кіношкола запустили спільний проєкт — кінолекторій. Ініціатива покликана підвищити інтерес до українського кіно та тих, хто його створює. Першим спікером кінолекторію вже був український актор театру та кіно, куратор акторської програми Української Кіношколи Максим Михайліченко, який розповів, чи кожен може стати актором і як це зробити.

Медіапартнерами кінолекторію від Київстар ТБ стали 1+1 media, tsn.ua та Главред, а також медіа про життя столиці ТиКиїв.

Довідково:

Київстар ТБ — спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин українського та світового контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує для перегляду ексклюзивні проєкти. Платформа нараховує понад 410 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв'язку в Україні та всіх інтернет-провайдерів. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телеграм-каналі «Кіно для ТБ».

Українська Кіношкола – провідна українська кіношкола, яка виховує нове покоління українських кінопрофесіоналів. Тут студенти здобувають якісну кіноосвіту, навчаючись у фахівців української та міжнародної кіноіндустрії.