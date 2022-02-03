Фонд держмайна здає в оренду кіностудію ім. О. Довженка у Києві: фото

Фонд держмайна здає в оренду кіностудію ім. О. Довженка у Києві: фото

Стартова ціна лота становить 581 161 грн на місяць.

Фонд державного майна виставив на аукціон із метою оренди кілька павільйонів Національної кіностудії імені Олександра Довженка у Києві.

Про це повідомляється на офіційному сайті Фонду.

Також читайте Оренда квартир у Києві: біля якої станції метро найдешевше

Як зазначається, в оренду здають приміщення кіностудії Довженка, загальна площа яких становить 2,671 кв. Вони розташовані на проспекті Перемоги, 44.

Стартова ціна лота становить 581 161 грн на місяць.

Термін оренди павільйону становить п'ять років.

Заявки на продаж прийматимуться до 13 лютого, а сам аукціон проведуть 14 лютого.

Завод "Більшовик" продали на аукціоні – що буде із підприємством та його працівниками | Новини України

Нагадаємо, у Києві арештовано 100% акцій заводу "Більшовик", який Фонд держмайна у жовтні минулого року продав на аукціоні за 1,43 млрд грн.

Читайте також: