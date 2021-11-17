Фейкові ПЛР-тести через Telegram: у Києві викрили масштабну схему підробки COVID-документів

Схемою шахрая скористалися понад 9 тисяч людей.
У Києві через Telegram-канал продавали фальшиві ПЛР-тести на коронавірус. Придбали липові аналізи понад 9 тисяч осіб.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
Встановлено, що організатор схеми створив фейковий сайт медустанови. Інтернет-сторінку зловмисник використовував для імітації справжності довідки за допомогою QR-коду.
Правоохоронці з'ясували, що ПЛР-тести генерувалися за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення. Вже відомо, що підробленими довідками скористалося понад 9 тисяч осіб, які купляли їх або для виїзду за кордон чи для оформлення лікарняних.
За місцем проживання організатора збуту підроблених ПЛР-тестів було проведено обшук, під час якого вилучили:
- комп'ютерну техніку;
- мобільні пристрої;
- понад 9000 електронних підроблених документів;
- чорнові записи по програмному забезпеченню.
Сайт і Telegram-канал наразі заблоковані. Вирішується питання про повідомлення підозри за фактами підробки документів (ч. 3 ст. 358 КК України).
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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