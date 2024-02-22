Favbet Foundation організував безкоштовні дитячі секції з футболу та баскетболу в Києві

Зараз заняття в Центрі відвідують більш як 40 дітей.

Благодійний фонд Favbet Foundation у межах ініціативи «Сильніші разом» профінансував кілька безкоштовних спортивних секцій у Києві, відкритих для дітей військовослужбовців та вимушених переселенців, йдеться в повідомленні фонду.

Серед перших, які розпочали роботу ще минулого року, – секції з футболу та баскетболу в Центрі фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», що знаходиться у Деснянському районі столиці.

Зараз заняття в Центрі відвідують більш як 40 дітей. Футбольній майстерності юних українців тут навчає Андрій Музиченко – старший тренер ФК «Вигурівщина» та досвідчений педагог.

«Ініціатива Favbet Foundation дає дітлахам можливість всебічного розвитку. Діти мають змогу не тільки вчитися грати в улюблену гру та зростати фізично, а ще й розвиватися як особистості, працювати та взаємодіяти в команді для досягнення спільних цілей. «Сильніші разом» – чудовий проєкт, що інвестує в майбутнє наших дітей», – говорить Андрій.

Баскетболом вихованці Центру займаються під керівництвом Тетяни Шаблінської – професійної тренерки з баскетболу, майстра спорту та багаторазової чемпіонки України, яка в минулому представляла нашу країну на змаганнях у складі національної збірної.

«Безкоштовні секції від Favbet Foundation – це унікальний проєкт, який залучає дітей до фізичної активності та популяризує здоровий спосіб життя. В цей непростий для країни час він дає можливість психологічного перезавантаження та фізичного відновлення», – каже Тетяна.

«Сильніші разом» – частина великого проєкту Favbet Foundation під назвою «Клуб супергероїв», що розкриває суперздібності українських дітей. Окрім спортивного, в Клубі є й два освітні напрями, «IT Kids» та «Сила у знаннях». Перший присвячений навчанню дітей базовим навичкам програмування, а другий – забезпеченню школярів усім необхідним обладнанням для навчання та творчості.

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