Фатальні ревнощі: у Києві на Печерську чоловік вдарив ножем у живіт нового обранця своєї колишньої жінки

35-річного потерпілого з ножовим пораненням лікарі госпіталізували у стаціонар.
У Києві на Печерську чоловік вдарив ножем у живіт нового обранця своєї колишньої жінки.
35-річного потерпілого з ножовим пораненням лікарі госпіталізували у стаціонар.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
До поліції надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка у квартирі на вулиці Кловський узвіз. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та медики.
Як з’ясувалося, компанія чоловіків та жінок розпивали спиртні напої. Згодом до них приєднався ще один учасник – колишній співмешканець однієї з жінок, яка відпочивала з новим знайомим. Через ревнощі між двома суперниками виник конфлікт, у ході якого гість вдарив ножем у живіт обранця колишньої співмешканки. Після скоєного зловмисник з місця події втік, а свідки виклали поліцію.
35-річного потерпілого з ножовим пораненням лікарі госпіталізували у стаціонар.
Працівники карного розшуку районного та Головного управлінь поліції за кілька годин розшукали правопорушника, 1985 року народження.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Працівники поліції вилучили речовий доказ – ніж, який направили на експертизу.
Слідчі оголосили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.
До суду направлено клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Підозрюваному загрожує до восьми років ув’язнення.
Нагадаємо, у Києві чоловік порізав ножем двох перехожих та втік.