Фатальне кохання: у Білій Церкві чоловік під час сварки вдарив жінку кулаком по голові, та померла

Підозрюваному загрожує позбавленням волі на строк до 10 років.
Слідчі Білої Церкви розслідують обставини загибелі молодої жінки. Відомо, що чоловік під час сварки двічі вдарив жінку кулаком по голові й та померла.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"До Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до медичного закладу доправлено жінку з тілесними ушкодженнями. Поліцейські з'ясували, що напередодні між 34-річною мешканкою села Соколівка та її 47-річним співмешканцем виникла сварка, внаслідок чого чоловік двічі вдарив жінку кулаком по голові. Від отриманих травм потерпіла померла у лікарні", - розповіли у поліції.
Після проведення експертиз слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до десяти років.
Підозрюваному вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Києві на дитячому майданчику знайшли труп жінки. На тілі виявили 11 колото-різаних ран.