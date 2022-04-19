Коли Київ повернеться до звичного життя, як працює транспорт і чому ще стоять блокпости: Кличко розповів

Коли Київ повернеться до звичного життя, як працює транспорт і чому ще стоять блокпости: Кличко розповів

У Києві відкривають все більше маршрутів і скорочують проміжок часу між курсуванням громадського транспорту. Утім в столиці ще не поспішають розбирати усі блокпости.

Мер Києва Віталій Кличко розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", коли на його думку, столиця зможе повернутися до звичного життя.

"Сьогодні ще - багато блокпостів, частина з них вже розібрана, частина ще залишається і це пов'язано з тим, що військові допускають можливість, що ми ще можемо повернутись…Не забуваємо, що військові дії продовжується на Сході і Півдні нашої країни і не таємниця також, що Київ, столиця нашої держави, був і залишається метою агресора", - пояснив Кличко.

Утім, за словами мера, вже впродовж одного-двох місяців у столиці намагатимуться зменшувати обмеження, які діють у місті.

"Поволі ми відкриваємо все більше і більше маршрутів, скорочуємо проміжок часу між транспортом, який курсує, зменшуємо блокпости, але, тим не менш, військові кажуть не поспішати. Я сподіваюся, що впродовж одного-двох місяців ми крок за кроком буде повертатися вже до звичайного життя і зменшувати обмеження, які в Києві ще існують", - сказав Кличко.

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