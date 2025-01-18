Київ оговтується після ракетної атаки: комунальники ремонтують та прибирають місто (фото, відео)

У роботі входів і виходів на станції метро "Лукʼянівська" сталися зміни.

У Києві на Лук'янівці тривають ремонтні роботи після ракетної атаки Росії вранці суботи, 18 січня 2025 року.

Внаслідок атаки балістичною ракетою в суботу вранці в центрі Києва загинули троє людей, ще троє зазнали поранень.

Мер Віталій Кличко повідомив, що пошкоджено вхід до станції метро “Лук’янівська” та водопровід. Також постраждав ресторан швидкого харчування McDonald’s.

Київ оговтується після ракетної атаки / Фото: ТСН.ua

Удар стався за кілька кілометрів від Офісу президента.

Київ оговтується після ракетної атаки / Фото: ТСН.ua

Зміни у роботі входів і виходів на станції метро "Лукʼянівська"

У роботі входів і виходів на станції метро "Лукʼянівська" сталися зміни, зазначає КМДА.

Вихід у напрямку вул. Юрія Іллєнка працює у звичайному режимі.

Вихід до ТЦ "Квадрат" тимчасово зачинений.

Київ оговтується після ракетної атаки / Фото: ТСН.ua

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ремонтують, прибирають! КИЇВ ПІСЛЯ РАКЕТНОЇ АТАКИ! ЕКСКЛЮЗИВНЕ ВІДЕО ТСН!

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