Елітна нерухомість за довоєнними цінами: у Києві виставили на продаж маєток за понад мільйон доларів (фото)

У Києві під час війни продовжують позбавлятися елітної нерухомості. Власники намагаються продати житло за довоєнними цінами. Так, за понад мільйон доларів виставлений на продаж будинок у Голосіївському районі столиці. Це понад 40 млн гривень.

В оголошенні рієлтора йдеться, що площа ділянки – п’ять соток. Площа будинку – 280 квадратних метрів, він триповерховий. З вікон помешкання відкривається вид на річку Коник та Жуків острів.

У Києві виставили на продаж будинок за понад мільйон доларів / Фото: rielt.kiev

У Києві виставили на продаж будинок за понад мільйон доларів / Фото: rielt.kiev

Будинок готовий до заселення та укомплектований дороговартісними меблями та технікою. На першому поверсі розташовані передпокій, вбиральня, вітальня, кухня та тераса. На другому – ще кілька спалень з гардеробними, вбиральні. На останньому поверсі є лаунж-зона, сауна, тераса та побутова кімната. По периметру ділянки встановлений скляний паркан та висаджені рослини.

У Києві виставили на продаж будинок за понад мільйон доларів / Фото: rielt.kiev

Продавець пише, що вартість помешкання – 1 100 000 доларів (понад 40,6 млн гривень), але майбутньому власнику готові знизити ціну до мільйона доларів.

Будинок вже виставляли на продаж у 2021 році. Утім, елітну нерухомість досі ніхто не придбав. Вартість будинку в оголошенні з того часу не змінилася.

У Києві виставили на продаж будинок за понад мільйон доларів / Фото: rielt.kiev

Зазначимо, що середня вартість квадратного метра на вторинному ринку в Києві, станом на липень 2023 року, складає 1 395 доларів. Про це свідчать дані сайту m2bomber.com, який аналізує всі оголошення в Мережі. Вартість квадратного метра у цьому будинку – понад 3 570 доларів.

У Києві виставили на продаж будинок за понад мільйон доларів / Фото: rielt.kiev

Мільйон доларів за будинок – не межа. Так, у Печерському районі Києва продається маєток за вісім мільйонів доларів. Це найдорожча пропозиція на українських сайтах з продажу та оренди нерухомості.

Нагадаємо, що Мережа рясніє повідомленнями про скандальні тендери, які проводять у різних містах України. Якщо погортати сайт електронних закупок Prozorro, здається, що в Україні немає повномасштабної війни. Люди дивуються: десятки мільйонів гривень чиновники різних рівнів спрямовують суто на потреби мирного життя.

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