Елітна нерухомість за довоєнними цінами: у Києві виставили на продаж маєток за понад мільйон доларів (фото)

Площа будинку - 280 квадратних метрів.
У Києві під час війни продовжують позбавлятися елітної нерухомості. Власники намагаються продати житло за довоєнними цінами. Так, за понад мільйон доларів виставлений на продаж будинок у Голосіївському районі столиці. Це понад 40 млн гривень.
В оголошенні рієлтора йдеться, що площа ділянки – п’ять соток. Площа будинку – 280 квадратних метрів, він триповерховий. З вікон помешкання відкривається вид на річку Коник та Жуків острів.
Будинок готовий до заселення та укомплектований дороговартісними меблями та технікою. На першому поверсі розташовані передпокій, вбиральня, вітальня, кухня та тераса. На другому – ще кілька спалень з гардеробними, вбиральні. На останньому поверсі є лаунж-зона, сауна, тераса та побутова кімната. По периметру ділянки встановлений скляний паркан та висаджені рослини.
Продавець пише, що вартість помешкання – 1 100 000 доларів (понад 40,6 млн гривень), але майбутньому власнику готові знизити ціну до мільйона доларів.
Будинок вже виставляли на продаж у 2021 році. Утім, елітну нерухомість досі ніхто не придбав. Вартість будинку в оголошенні з того часу не змінилася.
Зазначимо, що середня вартість квадратного метра на вторинному ринку в Києві, станом на липень 2023 року, складає 1 395 доларів. Про це свідчать дані сайту m2bomber.com, який аналізує всі оголошення в Мережі. Вартість квадратного метра у цьому будинку – понад 3 570 доларів.
Мільйон доларів за будинок – не межа. Так, у Печерському районі Києва продається маєток за вісім мільйонів доларів. Це найдорожча пропозиція на українських сайтах з продажу та оренди нерухомості.
Нагадаємо, що Мережа рясніє повідомленнями про скандальні тендери, які проводять у різних містах України. Якщо погортати сайт електронних закупок Prozorro, здається, що в Україні немає повномасштабної війни. Люди дивуються: десятки мільйонів гривень чиновники різних рівнів спрямовують суто на потреби мирного життя.
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