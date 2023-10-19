Евакуювали 150 дітей та викладачів: у Києві горіла художня школа (фото)

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

У Києві сталася пожежа у Державній художній школі імені Тараса Шевченка на вулиці Жамбила Жабаєва.

Про це повідомляє столичне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 19 жовтня.

Рятувальники, які прибули за викликом, встановили, що загоряння виникло в одному із кабінетів на другому поверсі закладу.

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За декілька хвилин пожежу ліквідували.

Ще до прибуття підрозділів ДСНС адміністрація школи вивела на подвір’я 150 дітей та викладачів.

На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Причину та обставини виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві горів триповерховий будинок.

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