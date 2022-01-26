Евакуювали понад 130 людей: під Києвом 7-річний учень "пожартував" про "мінування" школи

Відповідальність за вчинок дитини нестимуть батьки.
У Київській області в селі Нові Петрівці 7-річний учень повідомив про "замінування" школи. Як виявилося, вибухівки не було, а хлопчик таким чином вирішив пожартувати.
Про це повідомляє поліція.
Зазначається, що повідомлення про псевдозамінування надійшло до поліції 26 січня близько 10 години 30 хвилин. На місце події одразу прибули правоохоронці, кінологи та вибухотехніки. Поліцейські негайно евакуювали 113 дітей та 22 людини персоналу, які були у приміщенні школи.
Потім правоохоронці обстежили приміщення школи та навколишню територію. Жодних підозрілих предметів виявлено не було. Зрештою копи встановили, що про "замінування" повідомив 7-річний учень школи. Хлопець пояснив, що таким чином вирішив пожартувати.
Правоохоронці провели з учнем профілактичну бесіду. Відповідальність за таку поведінку дитини нестимуть батьки.
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