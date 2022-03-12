Евакуація з Київської області: звідки і скількох людей вдалося вивезти

Зокрема, з Бучі евакуювали мешканців будинку для людей похилого віку.
Евакуацію мирних жителів Київської області вдалося евакуювати 12 березня лише частково, зокрема через обстріли з боку російських військ.
Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук 12 березня.
"Київська область сьогодні спрацювала лише частково. Ворзель, Ірпінь не запрацював, однак Буча запрацювала. Ми вивезли майже тисячу людей", – сказала міністерка.
"Також нам вдалося з Гостомеля вивезти 600 громадян України. Козаровичі не запрацювали. У Бородянці сьогодні були обстріли і, на жаль, ми не змогли дістатися до людей і завтра ми будемо далі пробувати це робити. 1264 особи сьогодні покинули небезпечну зону", – розповіла Верещук.
Вона подякувала працівникам ДСНС, "швидкій" і всім, хто допомагає евакуйовувати людей.
Міністерка також висловила подяку українському Червоному Хресту, працівники якого 12 березня ініціативно допомогли в Бучі евакуювати будинок, де проживали люди похилого віку, "Комфорт лайф".
"Було прохання, багато людей писало, телефонувало і просили допомогти стареньким людям потрапити в безпечне місце, там, де буде тепло, і, де за ними доглянуть. Дякую українському Червоному Хресту за таку допомогу", – додала Верещук.
Нагадаємо, віцепрем'єрка також повідомляла, що 12 березня із 14 гуманітарних коридорів спрацювало всього 9.
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