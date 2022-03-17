Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Евакуація з Київської області: скільки людей і куди виїхали

Дата публікації
Перегляди
806
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Евакуація з Київської області: скільки людей і куди виїхали

фото / ДСНС у Київській області

До низки населених пунктів області доправили продукти та ліки.

З населених пунктів Київської області протягом 17 березня вдалося евакуювати близько 1660 людей. Окрім того, до міст і сіл області доправили гуманітарну допомогу.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

"Київська область. З міста Бородянка до Житомира виїхало 20 автобусів з місцевими мешканцями – це близько 160 людей. З села Шевченкове і сусідніх сіл у місто Бровари виїхав 41 автобус та 200 приватних авто – це близько 1500 людей", – розповіла Верещук.

"Також було доставлено 36 тонн гуманітарної допомоги у вигляді продуктів та медикаментів до міст Гостомель, Буча, сіл Семиполки, Марківці і Опанасов", – додала міністерка.

Всього гуманітарними коридорами протягом 17 березня евакуйовано 3810 людей.

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 17 березня

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 17 березня

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська перешкоджають рухові гуманітарних колон для евакуації мирного населення визначеними та взаємоузгодженими "зеленими коридорами". 

Читайте також:

Наступна публікація