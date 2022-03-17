Евакуація з Київської області: скільки людей і куди виїхали

Евакуація з Київської області: скільки людей і куди виїхали

До низки населених пунктів області доправили продукти та ліки.

З населених пунктів Київської області протягом 17 березня вдалося евакуювати близько 1660 людей. Окрім того, до міст і сіл області доправили гуманітарну допомогу.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

"Київська область. З міста Бородянка до Житомира виїхало 20 автобусів з місцевими мешканцями – це близько 160 людей. З села Шевченкове і сусідніх сіл у місто Бровари виїхав 41 автобус та 200 приватних авто – це близько 1500 людей", – розповіла Верещук.

"Також було доставлено 36 тонн гуманітарної допомоги у вигляді продуктів та медикаментів до міст Гостомель, Буча, сіл Семиполки, Марківці і Опанасов", – додала міністерка.

Всього гуманітарними коридорами протягом 17 березня евакуйовано 3810 людей.

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 17 березня

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська перешкоджають рухові гуманітарних колон для евакуації мирного населення визначеними та взаємоузгодженими "зеленими коридорами".