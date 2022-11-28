Евакуація з Києва: Кличко пояснив, кого та куди переселять у разі повного блекауту

Мова про переселення до інших регіонів або вивіз за кордон не йде.

Мер Києва Володимир Кличко розповів про те, чи планується евакуація мешканців Києва у разі повного затяжного блекаута.

Про це він повідомив в інтерв'ю "РБК-Україна".

Так, за словами мера столиці, повної евакуації не буде, можливий лише частковий переїзд окремих категорій у передмістя Києва.

"Ми повинні бути готовими до різних сценаріїв, зокрема і до поганих. На цей випадок у кожного з нас є алгоритм дій навіть у випадку евакуації. Я не виключаю найгірший сценарій. Повної евакуації не буде – можливо, часткова, але це не можна назвати евакуацією. Це тимчасовий переїзд людей окремих категорій у передмістя, туди, де можуть бути сервіси", - пояснив міській голова столиці та наголосив, що мова не йде про переселення в інші регіони або вивіз за кордон.

Водночас Кличко заначив, що, за інформацією військових, ворог планує і надалі наносити підступні удари по інфраструктурі країни, і закликав киян бути готовими до різних сценарії розвитку подій.

"Прохання мати вдома запас технічної та питної води, запаси їжі, яку можна приготувати чи споживати без електроенергії, теплий одяг, заряджені ноутбуки та павербанки, закачайте офлайн-карти на свої телефони. І у разі поганого сценарію було б добре, якби кожен мав можливість або поїхати до свого будинку в передмісті, де є вода, піч, або поїхати до своїх знайомих. Але ми робимо все для того, щоб гіршого випадку не сталося", - сказав мер Києва.

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила найбільш масований ракетний обстріл Києва від кінця лютого. Після чого столиця майже на дві доби опинилася у повному блекауті, не було також води, опалення та зв'язку. Станом на 28 листопада ситуація покращилася. До будинків Києва повернули воду та опалення, а електропостачання також є, але діють аварійні відключення.

Водночас влада прогнозує, що цього тижня окупанти готують нові ракетні обстріли, які можуть знову занурити столицю та майже всю Україну у блекаут на декілька днів. Так, за словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни здатні завдавати нових ударів по енергетичній системі України щотижня, оскільки у РФ ще багатий потенціал ракет та безпілотників для цього.

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