Евакуація з Броварського району Київської області: коли і з яких сіл проводитимуть збір жителів

Збір мешканців проводитимуть у двох населених пунктах.
Сьогодні, 13 березня, відбудеться евакуація мешканців шести населених пунктів Броварського району Київської області.
Про це повідомили у поліції Київщини.
Евакуйовуватимуть жителів з таких населених пунктів: Велика Димерка, Заря, Гоголів, Красилівка, Светильня, Плоске.
Пункти зібрання:
- селище Велика Димерка – сільрада, вул. Бобрицька 1;
- село Светильня – сквер ім. Марченка.
"Просимо усіх чітко виконувати інструкції правоохоронців і зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.