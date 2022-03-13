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Евакуація з Броварського району Київської області: коли і з яких сіл проводитимуть збір жителів

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Евакуація з Броварського району Київської області: коли і з яких сіл проводитимуть збір жителів

фото умовне / facebook/Андрій Нєбитов

Збір мешканців проводитимуть у двох населених пунктах.

Сьогодні, 13 березня, відбудеться евакуація мешканців шести населених пунктів Броварського району Київської області.

Про це повідомили у поліції Київщини.

Евакуйовуватимуть жителів з таких населених пунктів: Велика Димерка, Заря, Гоголів, Красилівка, Светильня, Плоске.

Пункти зібрання:

  • селище Велика Димерка – сільрада, вул. Бобрицька 1;
  • село Светильня – сквер ім. Марченка.

"Просимо усіх чітко виконувати інструкції правоохоронців і зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

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