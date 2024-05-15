Де в Києві Блінкен вчора обідав і грав на гітарі: як відреагували у Мережі (фото, відео)

У київському барі Блінкен, який називає себе гітаристом-аматором, заграв на гітарі та заспівав символічну пісню "Шалені у вільному світі" канадського виконавця Ніла Янга.

Під час неанонсованого візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва, посадовець мав не лише офіційну частину зустрічей, але й неформальні візити до місцевих українських закладів, таких як Veteran Hub та Barman Dictat.

Про це пише "Голос Америки".

У київському барі Barman Dictat Блінкен, який називає себе гітаристом-аматором, вийшов на сцену і заграв на гітарі та заспівав символічну пісню Rockin' in the Free World ("Шалені у вільному світі", – ред.) канадського виконавця Ніла Янга.

Ентоні Блінкен виконує Rockin' in the Free World з учасниками групи The 1999 у барі Barman Dictat в Києві / Фото: Associated Press

Перед тим як вийти на сцену американський посадовець звернувся до присутніх та зауважив, що розуміє, які важкі часи переживає українська армія та її народ, але хоче, щоб вони знали, що США та увесь вільний світ підтримують їх.

Ентоні Блінкен у київському барі Barman Dictat / Фото: Associated Press

"Послухайте, я знаю, що зараз дуже-дуже важкий час. Ваші солдати, ваші громадяни, особливо на північному сході та на Харківщині надзвичайно страждають. Але вони повинні знати, ви повинні знати: США з вами. Більшість світу з вами. Вони (українські військові – ред.) воюють не лише за Україну, а за вільний світ. І цей вільний світ теж із вами", – заявив держсекретар США під час неформального візиту до одного із київських барів.

Ентоні Блінкен разом із посолкою США в Україні Бріджит Брінк відвідують бар Barman Dictat / Фото: Associated Press

Коментуючи виступ свого керівника у київському пабі, перший заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател заявив, що Ентоні Блінкен особисто переконався у незламності українського духу.

"Сьогодні ввечері в барі Barman Dictat у Києві, Ентоні Блінкен на власні очі переконався, що дух України залишається незламним", – написав Пател на своїй сторінці в соцмережі "X".

Tonight at Barman at Dictat in Kyiv, @SecBlinken saw firsthand that the spirit of Ukraine remains unbreakable. pic.twitter.com/d9A8I0ttED — Vedant Patel (@StateDeputySpox) May 14, 2024

Як відреагували у Мережі

Думки українців у Мережі на виступ Ентоні Блінкена у київському барі діаметрально розділились. Когось його виступ відверто образив: мовляв, до чого це, коли на фронті така складна ситуація. А хтось потішився і зауважив, що реальність – багатошарова і далеко не завжди однозначна.

Але усі користувачі зійшлися на тому, що головне – аби США і надалі підтримували Україну.

Secretary Blinken @SecBlinken performing on stage in a bar, called Barmen Diktat, in Kyiv during his visit today.



What else has Blinken done in Ukraine? 1/



pic.twitter.com/4JeKvnp4Q5 — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) May 14, 2024

Як відреагували у Мережі / Фото: Фото з соціальних мереж

Як відреагували у Мережі / Скриншот із соцмереж

Як відреагували у Мережі / Скриншот із соцмереж

Як відреагували у Мережі / Скриншот із соцмереж

Як відреагували у Мережі / Скриншот із соцмереж

Як відреагували у Мережі / Скриншот із соцмереж

Як відреагували у Мережі / Скриншот із соцмереж

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен 14 травня прибув до Києва в рамках першого візиту до України високопоставленого чиновника США після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив пакет військової допомоги країні на 61 мільярд доларів, який довго відкладався. Ентоні Блінкен заявив, що американська військова допомога Україні вже в дорозі.

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