Елітні маєтки, квартири та офіси: рідня заступника Кличка скупила купу нерухомості

Родичі заступника мера Києва Кличка Володимира Прокопіва володіють низкою об'єктів комерційної та житлової нерухомості.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Прокопів є депутатом Київради від 2014 року, а від 2021 року займає посаду заступника мера Віталія Кличка з питань здійснення самоврядних повноважень.

За інформацією журналістів, в Київську міську раду Прокопів прийшов з бізнесу. Багато років він був помічником народних депутатів, в тому числі Петра Порошенка.

"Відтак до владних кіл він потрапив небідною людиною: родина мала будинок і квартиру в столиці, нові автівки, кошти на рахунках і т.д. Але саме за 10 років Прокопіва на топ-посадах активи чиновника і близьких йому людей по кількості і по якості зробили космічний ривок", – зазначають у Bihus.Info.

Як стверджується у розслідуванні, станом на сьогодні у Прокопіва та його родини є величезний будинок у котеджному містечку "Коник", ще один будинок у "Новій Ходосівці", квартири у нових ЖК, а такоє сотні квадратів комерційної площі у численних новобудовах.

Першу партію нерухомості в столиці скупив тесть Прокопіва. В 2015 році на нього оформили компанію ТОВ “ВП СЕРВІС”, а на компанію менш, ніж за рік – квартиру та офіси загалом на близько 600 кв.м. в різних районах.

Теща Прокопіва стала власницею приватного будинку в КМ “Нова Ходосівка”. Його площа – близько 190 кв.м., а орієнтовна ринкова вартість станом на дату покупки – від 180 тис дол.

На дружину Прокопіва – Віру особисто оформлене величезне комерційне приміщення в ЖК Теремки, яке обійшлися їй в 13 млн грн. Також Віра Прокопів проінвестувала трикімнатну квартиру в ЖК Хеппі Хаус.

Також журналісти стверджують, що дружина Прокопіва на другий день після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 25 лютого 2022 року, придбала елітну квартиру у новому лакшері комплексі на Печерську ЖК "Signature".

Сам Прокопів стверджує, що "є експертом в нерухомості та просто вміє правильно торгуватися".

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