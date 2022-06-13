Електросамокати стали популярними в Києві: скільки коштує придбати та орендувати (фото)

Електросамокати стали популярними в Києві: скільки коштує придбати та орендувати (фото)

Щоб не стояти в чергах за паливом та зекономити кошти на ньому, можна придбати електросамокат. Його також можна взяти напрокат в одному з сервісів.

На вулицях Києва побільшало електросамокатів. Одна з причин такої популярності двоколісних - дефіцит палива. У магазинах представлені десятки моделей на будь-який смак та гаманець.

ТСН.ua розповідає, скільки коштує придбати та орендувати такий транспортний засіб в столиці.

Фото: УНІАН

Купити електросамокат

Електросамокати для дорослих в магазинах коштують від 6 762 гривень.

Найдешевша модель, яку ми знайшли в Мережі, розганяється до 25 км/год і має запас ходу до 20 км. Важить електросамокат B-Scooter M100 11 кг, діаметр коліс - 6 дюймів. Потужність - 200 Вт. Можна придбати самокат цієї ж фірми дорожче, але з більшою потужністю та запасом ходу.

B-Scooter M100 / rozetka.com.ua

Найбільшою популярністю в покупців користуються електросамокати від Xiaomi. Ціни на них стартують від 16 тисяч гривень. Найдешевша модель Xiaomi Mi Scooter Essential має швидкість до 20 км/год, важить 12 кг. Потужність - 250 Вт, запас ходу - до 20 км.

Xiaomi Mi Scooter Essential / ctrs.com.ua

Трохи швидший самокат Xiaomi Mi Scooter 3, він коштує 20 тисяч гривень. Запас ходу теж більший - до 30 км. Вага - 13,2 кг, потужність - 300 Вт. Діаметр коліс в обох моделей 8,5 дюймів.

Xiaomi Mi Scooter 3 / ctrs.com.ua

Електросамокат із запасом ходу до 45 км коштує від 25 тисяч гривень. Наприклад, модель Xiaomi Mi Scooter Pro 2 Mercedes-AMG F1 Ed. Максимальна швидкість 25 км/год, потужність 300 Вт. Важить такий самокат 14,2 кг.

Xiaomi Mi Scooter Pro 2 Mercedes-AMG F1 Ed / ctrs.com.ua

Якщо вам не вистачає цього, можна придбати, наприклад, Crosser T4 Turbo за 48 тисяч гривень. Такий самокат розганяється до 55-62 км/год, має запас ходу до 45 км. Його вага - 22 кг, діаметр колес трохи більший - 10 дюймів. Потужність - 1500 Вт.

Crosser T4 Turbo / rozetka.com.ua

Оренда електросамокатів

Якщо ви не хочете купувати електросамокат, а взяти його напрокат, у Києві працює декілька сервісів: Bolt, Kiwi та Scroll.

Найпопулярніший із них - Bolt. Щоб скористатися, необхідно завантажити додаток на телефон і переключитися в режим самокатів у правому верхньому кутку. Щоб почати їхати, самокат треба розблокувати: відсканувати QR-код й оплатити за допомогою банківської карти або сервісу Apple Pay.

Розблокування коштує 5 грн, хвилина поїздки - 1,5 гривні.

Припаркувати самокат після завершення поїздки потрібно в безпечних місцях, які вказані на мапі в додатку.

Фото: УНІАН

Нагадаємо, в Україні паливна криза позначилася не лише на приватному транспорті, водії якого годинами стоять у чергах на АЗС, але й відбилася на цінах у громадському транспорті. Вартість проїзду зросла по всій Україні.

Електрокари, самокати, велосипеди: як українці обходять дефіцит палива

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