Екстрені графіки в Києві не скасували: яка ситуація зі світлом у столиці 15 січня

Графіки стабілізаційних відключень, складені раніше, наразі не діють.

Сьогодні, 15 січня, в Києві після ворожої атаки російських окупантів досі тривають екстрені відключення.

На такий вимушений превентивний крок у ДТЕК "Київські електромережі" пішли ще вчора, щоб уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури у разі ураження енергообладнання.

Згідно з розкладом, раніше опублікованим на сайті Yasno, світло мали вимикати в середньому на 8-12 годин. Щодня два-три відключення по три-чотири години.

Інтервали в графіку в окремих випадках можуть бути посунуті приблизно на 40 хвилин.

Нагадаємо, 14 січня, через ракетний обстріл у Києві запровадили екстрені графіки вимкнення світла.

В Україні триває відновлення об'єктів критичної інфраструктури після 12-го ракетного удару, який Росія здійснила вчора, 14 січня.

11 січня голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький припустив, що найближчими вихідними українці зможуть отримувати більше електроенергії у зв'язку з майбутнім потеплінням.

Згідно з прогнозами синоптиків, 13-14 січня очікується аномальне потепління. За словами синоптика Станіслава Щедріна, у деяких регіонах України температура повітря може сягати +10 градусів.

ДТЕК: як відключатимуть світло в Україні та які наслідки останньої атаки дронами

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