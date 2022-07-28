Екстремальний секс: у Києві пара під час повітряної тривоги зайнялась коханням на балконі

У Печерському районі Києва пара на балконі зайнялась сексом.
За словами очевидців, це сталось нібито під час повітряної тривоги.
Про це повідомляє телеграм-канал "Київський двіж".
На кадрах, які публікують в Мережі видно, як хлопець та дівчина просто на балконі займаються коханням. За словами очевидців, це сталось під час повітряної тривоги.
"Комусь тривога, а комусь "кохання". Пишуть, що це на Печерську. Звуки повітряної тривоги ще ніколи не були такими", - йдеться у дописі до відео.
Нагадаємо, у Мережу потрапило відео, зняте в одному із закладів на одеському узбережжі. На відео можна побачити жінку та чоловіка, що займаються оральним сексом.
Закоханих, які вдалися до сексуальних розваг просто на одному з пляжів Одеси, засудили до одного року умовного позбавлення волі.
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