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Екстремальний секс: у Києві пара під час повітряної тривоги зайнялась коханням на балконі

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Екстремальний секс: у Києві пара під час повітряної тривоги зайнялась коханням на балконі

Фото: скриншот з відео

У Печерському районі Києва пара на балконі зайнялась сексом.

За словами очевидців, це сталось нібито під час повітряної тривоги

Про це повідомляє телеграм-канал "Київський двіж". 

На кадрах, які публікують в Мережі видно, як хлопець та дівчина просто на балконі займаються коханням. За словами очевидців, це сталось під час повітряної тривоги. 

"Комусь тривога, а комусь "кохання". Пишуть, що це на Печерську. Звуки повітряної тривоги ще ніколи не були такими", - йдеться у дописі до відео. 

© скриншот з відео
Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, у Мережу потрапило відео, зняте в одному із закладів на одеському узбережжі. На відео можна побачити жінку та чоловіка, що займаються оральним сексом

Закоханих, які вдалися до сексуальних розваг просто на одному з пляжів Одеси, засудили до одного року умовного позбавлення волі.

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